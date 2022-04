Victoria Beckhams (47) Fans sind völlig begeistert. Ihren Social-Media-Account nutzt die Designerin hauptsächlich dafür, Werbung für ihre Mode- und Kosmetikmarke zu machen. Hin und wieder teilt das einstige Spice Girls-Mitglied aber auch private Schnappschüsse von sich und seinen Liebsten. Anlässlich der bevorstehenden Feiertage veröffentlichte Victoria jetzt ein Foto ihrer Tochter Harper (10) und wünschte ihren Followern auf diese Weise frohe Ostern.

"Frohes Osterwochenende! Küsse von Harper Seven und Coco, dem Häschen", schrieb die 47-Jährige zu der Aufnahme auf Instagram. Auf dem Bild lächelt ihre Tochter glücklich in die Kamera. Dabei hält die Zehnjährige ein flauschiges weißes Häschen mit grauem Kopf auf dem Arm. Victorias Fans sind entzückt. "So süß", kommentierte einer der Follower den Beitrag. "Wo ist nur die Zeit geblieben", schrieb ein weiterer User beim Anblick von Harper.

Während Victorias jüngster Spross noch mit Hasen kuschelt, trat ihr ältester Sohn Brooklyn vergangenes Wochenende vor den Traualtar. Vor den Augen zahlreicher Promi-Gäste gaben sich der 23-Jährige und Nicola Peltz (27) das Jawort. Harper durfte an dem besonderen Tag ihres Bruders die Rolle des Blumenmädchens übernehmen.

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham, April 2021

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

Backgrid/MEGA Brooklyn Beckhams Hochzeitsgäste, April 2022

