Dieter Bohlen (68) und Carina Walz turteln, was das Zeug hält! Seit über 15 Jahren gehen der Poptitan und seine Freundin nun schon gemeinsam durchs Leben. Damals lernten sich die Turteltauben in einer Diskothek auf Mallorca kennen. Auch jetzt genießt das Paar wieder gemeinsam die Sonne – dieses Mal allerdings auf den Malediven. Aus ihrem Liebesurlaub meldeten sich Dieter und Carina nun mit einem süßen Video!

Via Instagram teilten die beiden den niedlichen Clip. Ihre Zeit auf den Inseln im Indischen Ozean scheinen der 68-Jährige und seine Partnerin in vollen Zügen zu genießen. In dem Video sind sie bei einem gemeinsamen Ausflug mit dem Rad und liebevollen Neckereien am traumhaften Sandstrand zu sehen. Am Ende posieren der einstige DSDS-Juror und Carina sogar noch mit einem Herz, auf dem "Forever in Love" (auf Deutsch: "Für immer verliebt") zu lesen ist.

Die Follower sind von diesen Szenen ganz angetan. "Je länger ihr zusammen seid, umso besser scheint ihr euch zu verstehen", teilte ein User in der Kommentarspalte seinen Eindruck mit. Ein anderer glaubte sogar Carinas guten Einfluss auf den Modern Talking-Star zu erkennen: "Dieter Bohlen ist sogar viel jünger und entspannter geworden."

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Mai 2021

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz auf den Malediven

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen auf den Malediven

