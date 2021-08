Dieter Bohlen (67) schwelgt in Erinnerungen! Der ehemalige DSDS-Juror ist seit 2006 mit seiner Freundin Carina Walz zusammen. Die zwei Turteltauben haben sich damals in einer Diskothek auf Mallorca kennengelernt – und sind inzwischen seit 15 Jahren ein Paar. Anlässlich ihres Jubiläums widmet Dieter seiner Liebsten nun einen süßen Post im Netz – und erinnert sich dabei an das erste Treffen mit ihr zurück.

Auf seinem Instagram-Account postet der 67-Jährige ein Pärchenfoto mit seiner Carina. Auf dem Bild hält der Pop-Titan seine Partnerin im Arm – und die beiden strahlen dabei über beide Ohren. "Alles begann heute vor 15 Jahren", notiert Dieter und fügt an: "Am 5. August vor 15 Jahren haben wir uns kennengelernt." Die Follower zeigen sich von den rührenden Worten des Musikers total ergriffen. "Und die Liebe hält noch immer – möge es für immer so bleiben", schrieb nur einer von vielen Fans.

Wenige Monate nach Bekanntgabe ihrer Beziehung hatte Carina im Jahr 2006 selbst schon einmal über das erste Treffen mit dem "Brother Louie"-Interpreten gesprochen. Gegenüber Bild verriet sie, dass es an dem Abend sogar zu einem Kuss zwischen ihnen gekommen sei. "Dieter fuhr mich nachts in seinem VW Beetle nach Hause. Plötzlich hielt er am Straßenrand und sagte mir, dass er mich richtig lieb habe. Das fand ich so süß, dass ich ihn spontan geküsst habe", schwärmte sie.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

Instagram / dieterbohlen Carina Walz im Mai 2021

