Na, wer versucht hier unerkannt durch die Stadt zu spazieren? Dass sich die Promis immer wieder vor neugierigen Blicken zu schützen versuchen, ist keine Neuheit. Im Winter dienen oftmals dicke XXL-Jacken, um sich einzumummeln und vor den Paparazzi zu verbergen. Diesen Trick nutzten erst Katy Perry (37) und Orlando Bloom (45) wieder. Eine andere Dame war nun ebenfalls inkognito unterwegs: Ein waschechter Hollywood-Star versteckt sich hier vor den Fotografen!

Hättet ihr sie auf diesen Bildern erkannt? Keine Geringere als Katie Holmes (43) flaniert hier mit ihrem Handy am Ohr durch die Straßen New Yorks. In einem weißen T-Shirt und einer weiten Jeans hielt es die Ex-Frau von Tom Cruise (59) ganz lässig und unauffällig. Eine Maske und ein Cap verdecken außerdem das Gesicht der "Dawson’s Creek"-Bekanntheit und machen es schwer, die Mutter einer Tochter zu enttarnen.

Am roten Teppich zeigt die Beauty für gewöhnlich aber mehr Haut – und steht dabei voll und ganz zu ihrem Körper. Im September hatte sie im Rahmen der New York Fashion Week ein bauchfreies Kleid getragen. Dabei legte sie selbstbewusst den Blick auf ihre Dehnungsstreifen frei.

ZapatA/MEGA Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2022

ZapatA/MEGA Katie Holmes im April 2022

Getty Images Katie Holmes bei der New York Fashion Week, 2021

