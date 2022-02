Na, wer hätte dieses Promi-Paar erkannt? Mit Wind und Wetter gehen die Stars auf die verschiedensten Arten um. Kendall Jenner (26) zum Beispiel kann der Winter überhaupt nichts anhaben. Trotz einer dicken Schneeschicht posierte die Reality-TV-Bekanntheit vor wenigen Wochen in einem knappen Bikini. Ganz anders halten es jedoch diese beiden: In dicke Winterjacken eingepackt spaziert ein echtes Traumpaar durch die Straßen New Yorks!

Arm in Arm spazieren keine Geringeren als Katy Perry (37) und Orlando Bloom (45) durch den frostigen Big Apple, wie auf diesen neuen Paparazzi-Aufnahmen zu sehen ist. Dabei schien vor allem der Sängerin die Kälte zu schaffen zu machen. Eingemummelt in einen XXL-Wintermantel und Moon Boots hakte sich die "Firework"-Interpretin bei ihrem Partner ein. Der Fluch der Karibik-Star hingegen trug eine etwas dünnere Jacke und eine Mütze.

Dass es in ihrem Leben nicht immer glamourös zugehen muss, haben die Eltern einer Tochter schon mehrfach bewiesen. Erst im Dezember hatten Katy und Orlando ein ekliges Detail aus ihrem Alltag mit der kleinen Daisy verraten. Unter anderem läuft zwischen ihnen ein Wettbewerb, wer mit dem Nasensauger den größten Popel aus der Nase ihres Kindes an Land zieht.

