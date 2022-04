Jessica Simpson (41) will nie wieder schwanger sein. 2012 wurde die Sängerin zum ersten Mal Mutter. Nur ein Jahr später brachte sie bereits ihren zweiten Sohn zur Welt. 2019 wurde die "I Wanna Love You Forever"-Interpretin dann zum dritten Mal schwanger und bekam eine Tochter. Zuvor hatte sie noch deutlich gemacht, dass mit zwei Kindern ihre Familienplanung abgeschlossen sei. Doch diesmal scheint es die Musikerin wirklich ernst zu meinen: Jessica betonte nun, dass sie keine weiteren Babys mehr bekommen will.

"Ich habe kein Baby-Fieber", stellte die 41-Jährige im Interview mit Us Weekly klar. Ihre dritte Schwangerschaft sei die letzte für sie gewesen. "Ich kann das nicht noch einmal durchmachen. Die letzte Schwangerschaft war wirklich schwer für mich", erzählte sie. Das habe vor allem daran gelegen, dass sie erst sechs Jahre, nachdem sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht hatte, erneut Mutter wurde.

2017 plauderte die Schauspielerin in der "Ellen DeGeneres Show" aus, dass sie sich eine Spirale habe einsetzen lassen, um eine dritte Schwangerschaft zu verhindern. "Nichts gelangt in meinen Uterus", witzelte sie damals. Das klappte offenbar nicht wie geplant. Ob sie dieses Mal wieder zu dieser Verhütungsmethode greifen wird, verriet Jessica nicht.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrer Familie

Getty Images Jessica Simpson während ihrer Schwangerschaft mit Birdie im Oktober 2018

Getty Images Jessica Simpson bei SiriusXM Studio

