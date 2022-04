Sarafina Wollny (27) und ihr Mann Peter (29) genießen ihr Leben in der Türkei. Seit geraumer Zeit wird darüber spekuliert, ob sich die Die Wollnys-Bekanntheit mit ihrem Partner und ihren Zwillingen endgültig dorthin abgesetzt hätte. Tatsächlich bestätigte die 27-Jährige kürzlich, dass sie sich aktuell mit Peter und den Kindern in dem Land am Schwarzen Meer befindet, verriet jedoch nicht, für wie lange. Jetzt gab Sarafina ein Update, wie es ihrer Familie in der Türkei geht.

"Das Wetter ist einfach traumhaft hier", schwärmte Sarafina auf Instagram. Dazu postete sie ein süßes Pärchenfoto von sich und Peter, das am Strand aufgenommen wurde. Auch ihre Zwillinge gedeihen prächtig, beteuerte die Tochter von Silvia Wollny (57). "Beide haben mittlerweile drei Zähnchen. Emory hat drei Zähnchen unten und Casey hat zwei Zähnchen unten und oben den rechten Eckzahn", plauderte Sarafina aus.

Doch warum will Sarafina nicht verraten, ob sie und ihre Familie endgültig in die Türkei ausgewandert sind? "Habt bitte Verständnis dafür, dass ich diese Frage noch nicht beantworte. Es sind Folgen-Themen, sonst würde ich spoilern", erläuterte sie auf Instagram. Das Leben von Sarafina und der Wollny-Großfamilie wird von RTL2 begleitet und in der Doku "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" thematisiert. Daher wolle Sarafina nichts vorwegnehmen.

