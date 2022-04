An Ostern ist bei den Hummels Familienzeit angesagt! Zuletzt machten böse Schlagzeilen um Cathy (34) und Mats Hummels (33) die Runde: Angeblich hat sich der Fußballer nicht mit seiner Frau zum Date getroffen, sondern Germany's next Topmodel-Gewinnerin Céline Bethmann (23) eingeladen. Das Paar schien die Gerüchte aber recht locker zu nehmen und witzelte im Netz sogar darüber. Kurz darauf hat Cathy bereits aktuelle gemeinsame Aufnahmen von sich, Mats und Sohnemann Ludwig gepostet. Zum Osterfest legte sie jetzt mit Familienbildern nach.

Auf Instagram teilte die Brünette eine ganze Reihe von Fotos, die Einblicke in ihre Osterfestlichkeiten geben. Einmal sind Cathy und Mats beim Spielen mit ihrem Kind zu sehen, dann zieht die gebürtige Dachauerin eine lustige Grimasse für die Kamera – ihre zwei Jungs schauen hingegen recht freundlich in die Kamera. Auch bei einem gemeinsamen Spaziergang wurden der Kicker und die Moderatorin abgelichtet. Auf einem weiteren Foto posieren sie in festlichen Klamotten vor einem gedeckten Tisch. Auch ein paar andere Familienmitglieder sind zu sehen.

Die Fans sind ganz hin und weg und freuen sich über die gemeinsamen Aufnahmen der 34-Jährigen und des BVB-Stars. "So schön, dass ihr nun alle zusammen Ostern verbringen könnt! Genießt es", schrieb ein Follower beispielsweise. Ein anderer fügte hinzu: "Ihr seid eine tolle Family."

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels an Ostern

