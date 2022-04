Die Spekulationen haben sich bewahrheitet. Heute fand in Großbritannien auf Schloss Windsor die alljährliche royale Ostermesse statt. Bereits vor wenigen Tagen äußerten mehrere Royal-Experten, dass es der Queen (95) nicht möglich sein werde, den Feierlichkeiten beizuwohnen, da ihr das Laufen schwerfalle. Nun zeigte sich, dass die Experten recht behalten sollten: Queen Elizabeth nahm nicht an dem gemeinsamen Gang der Königsfamilie zur Kirche teil.

Wie The Sun und weitere Medien berichteten, habe sich die royale Familie am Sonntagmorgen gemeinsam zur St.-Georgs-Kapelle in Windsor begeben. Neben Prinz William (39) und seiner Frau Herzogin Kate (40) waren auch Zara Tindall (40) sowie Prinz Edward (58) mit ihren Partnern anwesend. Von der Queen fehlte jedoch jede Spur. Die 95-Jährige soll stattdessen den Tag in ihrer kleinen Kapelle in Schloss Windsor verbringen.

Auf Instagram veröffentlichte der Palast die Osterrede, die in diesem Jahr Prinz Charles (73) hielt. "In diesem Jahr hatte ich das große Privileg, Ihre Majestät, die Königin, beim Gottesdienst am Gründonnerstag zu vertreten [...]. Mein Vater, der Herzog von Edinburgh, hat bei diesem Gottesdienst, den er im Laufe der Jahre so oft mit meiner Mutter besucht hat, immer das Evangelium vorgelesen", hieß es darin.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George und Charlotte auf dem Weg zur Ostermesse

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Staatsoberhaupt

Getty Images Prinz Charles beim Gedenkgottesdienst für Prinz Philip

