Hat er es sich anders überlegt? Seit fast einem halben Jahr turteln Pete Davidson (28) und Kim Kardashian (41), was das Zeug hält. Kürzlich waren sie sogar gemeinsam bei der Premiere von "The Kardashians", der neuen Dokusoap des Kardashian-Jenner-Clans. Dort betonte die SKIMS-Gründerin, wie froh sie sei, den Comedian an ihrer Seite zu haben. Dennoch ist Pete in der ersten Staffel der Serie nicht zu sehen. Könnte sich das jetzt bald ändern?

Ein Insider verriet HollywoodLife, dass Pete eventuell in der zweiten Season in Erscheinung treten könnte. "Pete denkt darüber nach, Kim in der zweiten Staffel von 'The Kardashians' zu begleiten. Die Tür steht ihm offen", erklärte die Quelle. Letztendlich überlasse Kim jedoch ihrem Liebsten die Entscheidung, in der Dokusoap aufzutreten. "Pete hat zwar gewusst, dass sie bei einer der größten Reality-TV-Shows aller Zeiten mitmacht, aber er hat sie nicht wirklich angeschaut, bevor er anfing, mit ihr auszugehen", fuhr der Insider fort.

Hat der Saturday Night Live-Star nun seine Meinung geändert und könnte sich vorstellen, selber für "The Kardashians" vor der Kamera zu stehen? "Er ist fasziniert von dem Produktionswert der Show. Die beiden versuchen, die Dinge so privat wie möglich zu halten [...]. Andererseits wollen sie, dass die Welt sieht, wie echt ihre Liebe füreinander ist", verriet die Quelle über Kims und Petes Einstellung.

Backgrid Kim Kardashian und Pete Davidson, 2022 in Los Angeles

APEX / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

APEX / MEGA Kim Kardashian, Reality-TV-Star

