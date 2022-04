Endlich meldet sich Paulina Ljubas (25) zu den Spekulationen! Eigentlich ist die frühere Köln 50667-Darstellerin mit Yasin Mohamed (30) zusammen. Die beiden Temptation Island-Teilnehmer haben aber alle gemeinsamen Fotos gelöscht und schürten damit Trennungsgerüchte an. Einige Fans haben Paulina daraufhin mit ihrem Ex-Freund Henrik Stoltenberg gesichtet. Als die beiden dann auch noch geheimnisvolle News angeteasert hatten, schien klar: Da läuft doch was! Jetzt hat die Kölnerin endlich etwas dazu gesagt.

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram, in dem es um Henriks Aussage "Es gab ein paar Veränderungen, Sachen sind passiert – aber alles zu seiner Zeit" und ihr "Alles passiert immer aus einem Grund, auch wenn ihr das am Anfang noch nicht versteht" geht, fand die 25-Jährige eindeutige Worte. "Was? Never the fuck ever", also zu Deutsch in etwa: "Niemals im Leben" schrieb sie. Dazu setzte sie noch einige lachende Emojis – offenbar ist das Kapitel Henrik für die Dunkelhaarige ein für alle Mal beendet.

Die Fans können jedoch nicht verstehen, warum sie dann ein Geheimnis um ihren aktuellen Beziehungsstatus macht und nicht verrät, ob zwischen ihr und Yasin etwas vorgefallen ist. "Wieso machst du ein Geheimnis daraus, dass mit Yasin Schluss ist?", wollte ein User von Paulina wissen. Andere waren aber froh, dass das Reality-Sternchen endlich etwas dazu gesagt hat: "Danke, dass du dich dazu äußerst."

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

