Sind Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (25) echt wieder zusammen? Nach Temptation Island V.I.P. haben sich die Wege des Love Island-Stars und der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin getrennt. Der Grund: Paulina war ihrem Freund in der Show vor den Augen aller fremdgegangen. Zudem behauptete die Brünette, dass sich ihr Ex ihr gegenüber mehr als einmal falsch verhalten habe. Zuletzt war Paulina zwar mit Reality-TV-Star Yasin Mohamed (30) zusammen – jetzt scheint es aber auch zwischen ihnen aus zu sein. Nach Gerüchten um ein Comeback mit Henrik meldeten sich die beiden auffallend geheimniskrämerisch zu Wort.

Mit den Worten "Alles passiert immer aus einem Grund, auch wenn ihr das am Anfang noch nicht versteht", wendete sich die Kölnerin vor einigen Stunden via Instagram an ihre Follower. Ob sie damit auf die Tatsache anspielt, dass einige Fans die Beauty und ihren Ex zusammen in Social-Media-Storys gesehen haben? Paulina ging nicht weiter auf ihre mysteriösen Aussagen ein. Aber auch Henrik hat sich auf seinem Kanal mit ein paar Zeilen gemeldet. "Es gab ein paar Veränderungen, Sachen sind passiert – aber alles zu seiner Zeit", teaserte er an. Mehr wollte aber auch er nicht dazu sagen.

Ob zwischen den beiden tatsächlich was läuft? Abstreiten wollten weder der Politikerenkel noch seine Verflossene die aktuellen Gerüchte. Auch Yasin hatte sich schon diesbezüglich geäußert. Auf den Kommentar eines Fans "Was hat sie geritten, da hinzugehen?" reagierte er mit: "Frage ich mich auch."

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de