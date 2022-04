Was für eine Überraschung für die Fans der Monaco-Royals! Zuletzt war die Sorge um Fürstin Charlène (44) noch ziemlich groß. Nach ihrer mysteriösen Krankheit, mit der sie sich vor einiger Zeit in Südafrika infiziert hatte, war die Frau von Fürst Albert (64) zwar wieder nach Monaco zurückgekehrt – musste aber immer wieder ins Krankenhaus und sich zur besseren Genesung aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Zuletzt wurde sie gesichtet, als sie ein Flugzeug in Richtung Korsika bestieg. Allerdings hat es sich Charlène wohl nicht nehmen lassen, zum Osterfest wieder bei ihrer Familie zu sein.

Auf Instagram teilte die einstige Profischwimmerin ein Familienporträt und versendete Ostergrüße an ihre Follower. "Frohe Ostern", schrieb sie zu dem Beitrag, der sie, Albert und die Zwillinge Prinzessin Gabriella (7) und Prinz Jacques (7) im Garten zeigt. Alle vier haben sich mächtig in Schale geworfen und auf einer Decke platzgenommen. Charlène ist hübsch geschminkt und hat ihre Tochter im Arm, Fürst Albert schaut seine Gattin liebevoll an und hat seine Hand schützend auf die Schulter des kleinen Jacques gelegt. Auch in ihrer Story teilte die Südafrikanerin weitere Aufnahmen – unter anderem von einem Gottesdienst, den sie mit ihrer Family besucht hatte.

Die Fans freuen sich, Charlène endlich wieder zu Gesicht zu bekommen. Die Blondine auf diesen Fotos so entspannt und glücklich zu sehen, scheint viele richtig zu erleichtern. "Es tut so gut, dieses Familienfoto zu sehen", kommentierte ein User beispielsweise den Post. "Ich bin froh, dass du wieder zu Hause bist", meinte ein anderer.

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre Kinder

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre Kinder an Ostern in der Kirche

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène bei der Monaco National Day Celebrations im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de