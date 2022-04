Hat Paulina Ljubas (25) ein paar schöne Stunden mit ihrem Ex-Freund Henrik Stoltenberg verbracht? Seit Tagen häufen sich die Gerüchte, dass die TV-Bekanntheit und ihr Freund Yasin Mohamed (30) nicht mehr zusammen sein sollen. Daraufhin wurde die Kölnerin bereits mit ihrem vorherigen Partner Henrik in derselben Instagram-Story gesichtet. Jetzt behaupteten Fans, das Duo zusammen in der Domstadt gesichtet zu haben – und zwar Arm in Arm. Paulina streitet das aber vehement ab!

"Eine Freundin und ich waren gerade was essen, jetzt gehen wir ein bisschen spazieren und die Deutzer Kirmes abchecken", verkündete die einstige Köln 50667-Darstellerin in ihrer Instagram-Story. Allerdings wollte sie diesbezüglich noch etwas klarstellen – sie sei zusammen mit einer Freundin unterwegs und besuche das Fest am Rhein zum allerersten Mal. "Ich war da tatsächlich noch nie. Nicht wie einige Leute gestern meinten. Das war nicht ich. Und falls mich gleich wieder wer spottet, das ist nicht Henrik mit Perücke, das ist Jenny", hielt sie amüsiert fest.

Juliano Fenrnandez, der mit Henrik zusammen bei Temptation Island V.I.P. war und das Drama zwischen ihm und der Dunkelhaarigen hautnah miterlebt hatte, weiß allem Anschein nach auch nicht so recht, was er von den Spekulationen halten soll. "Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass die beiden wieder zusammen sind, dann raste ich so aus", meldete er sich zu Wort.

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Fabian Blesius / blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Dezember 2020

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, Influencer

