Juliano Fernandez fehlen die Worte. Der Reality-TV-Star erlebte das Temptation Island-Drama um Paulina Ljubas (25) und Henrik Stoltenberg live mit. Nach einer turbulenten Zeit in der Show hatte sich das Paar getrennt, Juliano stand Henrik während und nach der Sendung bei. Paulina kam in der Zwischenzeit mit Yasin Mohamed (30) zusammen – nun soll aber schon wieder alles aus sein. Stattdessen wurde sie angeblich wieder mit Henrik gesichtet. Das möchte Juliano einfach nicht glauben!

"Also im Internet stehen ja viele Sachen, aber falls das stimmen sollte: Halleluja", meinte er in seiner Instagram-Story und fügte später hinzu: "Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass die beiden wieder zusammen sind, dann raste ich so aus." Er habe damals hinter Henrik gestanden, weil dieser ihm so leidgetan hatte. Paulina hatte ihren Ex damals nämlich zuerst in der Show betrogen – und später dann abserviert. Juliano hatte sich damals klar auf Henriks Seite positioniert.

Aber wie waren die Gerüchte über eine Liebes-Reunion überhaupt entstanden? Einige Fans wollen Paulina und Henrik zusammen gesehen haben – die Brünette äußerte jedoch unter einem Instagram-Beitrag klare Worte zu den Spekulationen: "Was? Never the fuck ever."

Instagram / henrik_stoltenberg "Temptation Island V.I.P. 2022"-Teilnehmer Henrik Stoltenberg

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Influencer

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im März 2022

