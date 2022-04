Valea Scalabrino (31) gibt einen Einblick hinter die Kulissen von Unter uns! Die Berlinerin ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der RTL-Serie und am Set ein echter Profi. Bei der Menge an Szenen, die in einem täglichen Format produziert werden, gibt es für die Schauspieler aber auch mal weniger schöne Ereignisse vor der Kamera darzustellen. Aber können die Darsteller auch ihr Veto einlegen – oder in die Handlung eingreifen? Valea verriet im Gespräch mit Promiflash, wie sehr die "Unter uns"-Stars die Story beeinflussen können.

"In die Handlung selbst können wir nicht eingreifen, aber natürlich kann man Ideen einbringen", schilderte die 31-Jährige im Promiflash-Interview. Allerdings habe sie als Schauspielerin trotzdem die Möglichkeit, die Szenen in eine bestimmte Richtung zu lenken. "Macht man es hart oder weich – zeigt man Mitgefühl? So kann man die Rolle etwas gestalten", führte sie aus. Was aber wichtig ist: Der Sinn der Handlung müsse erhalten bleiben.

Insbesondere die Pandemiezeit habe aber gerade das authentische Schauspielen schwer gemacht. Die Nähe zu anderen Menschen sei ungewohnt und teilweise auch nicht erlaubt. "Es fehlt mir ganz besonders beim Spielen mit dem Kind – die Kleine einfach mal zu umarmen, sie auf dem Schoß zu haben", gab Valea zu – in der Serie ist ihre Rolle Sina nämlich Mama der kleinen Amelie.

Unter uns, RTL Eine Szene aus "Unter uns"

Instagram / valeascalabrino Schauspielerin Valea Scalabrino

TVNow/ Stefan Behrens Till (Constantin Lücke), Benedikt (Jens Hajek), Luke (Jakob Graf) und Sina (Valea Scalabrino)

