Steckt hinter dem Dornteufel bei The Masked Singer wirklich Mark Keller (56)? Bereits seit einigen Folgen tippen die Zuschauer der Gesangsshow immer wieder darauf, dass der Schauspieler in dem Kostüm des Reptils steckt. Vor allem seit seinem Auftritt bei Die Passion, der am Mittwoch im TV zu sehen war, sind sich die Fans im Netz vollkommen sicher: Mark ist der Dornteufel.

Auf Twitter äußerten zahlreiche Zuschauer ihre Vermutung. "Ja, ich gestehe. Ich habe am Mittwoch Teile von 'Die Passion' gesehen und habe direkt gesagt, da singt Mülli Müller und der Dornteufel", schrieb ein User auf der Social-Media-Plattform. Auch andere Anhänger des Gesangswettbewerbs waren sich einig, dass der 56-Jährige sich hinter der Maske verbirgt: "Seit der Passion hör ich da nur noch Judas. 100 Prozent Mark Keller."

Auch einige Indizien sprechen dafür, dass der Tatort-Star in der Sendung sein musikalisches Talent unter Beweis stellt. So ist unter anderem in einem Clip zu sehen, wie hinter ein paar Hügeln die Sonne aufgeht. Die Fans von Der Bergdoktor müsste der Anblick an den Vorspann der Serie erinnern. Mark spielt bereits seit mehreren Jahren in der ZDF-Reihe mit.

RTL Alexander Klaws und Mark Keller als Jesus und Judas bei "Die Passion – Live"

Future Image / ActionPress Mark Keller, Schauspieler

Getty Images Mark Keller beim zehnjährigen Jubiläum von "Der Bergdoktor"

