Nathalie Volk (25) plaudert intime Sexdetails aus! In der Vergangenheit sorgte die ehemalige GNTM-Kandidatin mit ihrem Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen. Erst war sie mit dem Unternehmer Frank Otto (64) zusammen – den verließ sie aber für Hells-Angels-Rocker Timur A., mit dem sie zwischenzeitlich sogar verlobt war. Die Beziehung scheiterte jedoch. Nach einer kurzen Liaison mit Samuel Levy ist die Beauty nun wieder mit Frank zusammen. Und offensichtlich ist er auch der einzige Mann, der Nathalie bislang zum Höhepunkt bringen konnte!

In einem Q&A auf Instagram plauderte die Schauspielerin offen über ihr Sexleben. Ein neugieriger Fan wollte nämlich wissen, ob die 25-Jährige in ihrem Leben schon mal einen Orgasmus hatte – daraufhin gab Nathalie eine aussagekräftige Antwort. "Nur bei Frank", räumte sie ein. Offenbar hat nur der 64-Jährige es bislang geschafft, die Influencerin sexuell auf ihre Kosten kommen zu lassen.

Im gleichen Zuge enthüllte Nathalie auch andere private Details. Unter anderem verriet sie, was ihr am besten an einem Mann gefällt: "Manieren", antwortete die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin kurz und knapp.

Anzeige

Getty Images Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im August 2020

Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de