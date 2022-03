Nathalie Volk (25) feiert ihr großes Liebes-Comeback mit Frank Otto (64)! Im Jahr 2015 lernte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin den Medienunternehmer kennen und lieben. Doch im November 2020 folgte die Trennung! Gleichzeitig bestätigte Nathalie ihre neue Beziehung zum Hells-Angels-Rocker Timur. Auch diese Beziehung ging schließlich in die Brüche. Die einstige Castingshow-Kandidatin bewies aber recht bald: Sie ist kein Kind von Traurigkeit. Nur wenig später machte sie ihre Liebe zu dem Jungunternehmer Samuel Levy publik – aber auch diese Liaison war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Jetzt flashte die 25-Jährige mit dieser News: Sie ist tatsächlich wieder vergeben – und zwar an ihren Ex Frank! Im Video erfahrt ihr, wie es zu dieser überraschenden Reunion kam!

