Adriana Lima (40) gewährt ihren Fans neue Einblicke in ihre Reise zum Babyglück! Mitte Februar machte das Supermodel eine erfreuliche Neuigkeit aus seinem Privatleben publik: Die brasilianische Laufstegschönheit und ihr neuer Partner Andre Lemmers III erwarten zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Aber bekommen Adrianas Kids Valentina und Sienna schon bald eine Schwester oder einen Bruder? Jetzt enthüllte Adriana das Geschlecht ihres noch ungeborenen Babys!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Adriana ein kurzes Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Liebsten und ihren Kindern bei der Gender-Reveal-Party vor einer ganzen Reihe Luftballons steht. Am Ende des Clips erfahren die werdenden Eltern und die Fans dann endlich das Geschlecht des Babysy: Es regnet blaues Konfetti – Adriana und Andre erwarten also augenscheinlich einen kleinen Jungen!

Aber nicht nur Adriana, Andre und die Kids sind überglücklich – auch die Fans sind bei diesen Neuigkeiten total aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, das ist so aufregend! Herzlichen Glückwunsch!", "Ich freue mich so sehr für euch" oder auch "Wow, was für ein zauberhafter Moment", kommentierten beispielsweise drei Nutzer das Posting auf der Fotoplattform.

Getty Images Adriana Lima und Andre Lemmers im März 2022 in Paris

BFA Adriana Lima im September 2021

Getty Images Andre Lemmers III und Adriana Lima

