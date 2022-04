Mit dieser Mitbewohnerin wird es Kaley Cuoco (36) nicht langweilig! Im September des vergangenen Jahres überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit traurigen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Karl Cook (31) sahen keine gemeinsame Zukunft mehr und gehen deshalb wieder getrennte Wege. Nach der Trennung hat der US-Amerikaner offenbar das Weite gesucht. Allein war Kaley allerdings dennoch nicht: Sie lebt gemeinsam mit einer Freundin unter einem Dach!

In einem neuen Interview mit Extra verriet die Blondine, dass sie mit ihrer Schauspielkollegen Zosia Mamet (34) zusammen wohnt: "Sie lebt momentan bei mir. Ihr Ehemann hat ihr erlaubt, ein paar Wochen mit mir zu verbringen." Kennengelernt haben sich die beiden Frauen durch ihre gemeinsame Zeit am Set von "The Flight Attendant". Als Mitbewohner hätten sie sich gegenseitig Kraft gegeben und die Zeit genossen.

Ohnehin kostet Kaley aktuell jede Sekunde an der Seite ihrer Liebsten in vollen Zügen aus. "Ich verbringe viel Zeit mit meinen Hunden und meinen Freunden", erklärte die 36-Jährige. Das Thema Dating stellt die Schönheit momentan hingegen ganz hinten an.

Karl Cook und Kaley Cuoco im Januar 2019 in Kalifornien

Kaley Cuoco und Zosia Mamet

Kaley Cuoco bei den Emmy Awards in Los Angeles, September 2021

