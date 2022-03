Eine Trennung und der meist darauf folgende Liebeskummer bleibt auch den Stars und Sternchen nicht erspart! Sophia Thomalla (32) hat dieses Problem aktuell nicht: Die erfolgreiche Moderatorin ist seit mehreren Monaten mit Tennis-Ass Alexander Zverev (24) liiert. Zuvor hat aber auch die Tochter von Simone Thomalla (56) den einen oder anderen Ex-Partner ziehen lassen müssen. In einem Interview erklärte die 32-Jährige, wie sie mit solchen Liebes-Pleiten in der Vergangenheit umgegangen ist!

Gala sprach sowohl mit Sophia als auch mit ihrer Mama Simone. Wenn der Are You The One?-Gastgeberin mal das Herz schmerzt, macht sie das aber lieber mit sich allein aus – statt den Halt ihrer Mutter in solchen Zeiten zu suchen. "Ich bin bei privaten Problemen sehr eigenbrötlerisch und gleichzeitig jemand, der sehr schnell verarbeitet", erklärte Sophia im Interview. In der Regel könne sie Liebeskummer meist nach zwei bis drei Wochen abhaken. "Ich sammle mich schnell und finde dann auch wieder schnell Anschluss. Ich suhle mich nicht in Selbstmitleid."

Ganz im Gegensatz zu Mama Simone – die reizt diesen melancholischen Gemütszustand schon mal gerne aus. Für Sophia absolut unverständlich: "Ich bin mir einfach zu schade dafür. Wenn einer sich entscheidet, dass es das gewesen ist, dann bitte! Ich bin so unfassbar selbst überzeugt von mir, mein Umfeld weiß, wie ich das meine", stellte sie stolz fest. Sie sehe eine Trennung sogar eher positiv. Denn wenn sie nicht die Richtige ist, wünsche sie dem Ex aufrichtig Glück bei der Suche.

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, Instagram 2022

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Dezember 2021

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Dezember 2021

