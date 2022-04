Ja, hallöchen! Katy Perry (37) begeistert seit vielen Jahren mit ihrer Musik. Mit ihren Hits wie "I Kissed a Girl" oder "Hot N' Cold" erzeugte die Sängerin echte Ohrwürmer. Auf der Bühne gibt sie bis heute Vollgas und legt immer eine außergewöhnliche Show hin. Für Spektakel sorgen dabei nicht nur ihre Auftritte, sondern auch ihre Kostüme. Mit den setzte sie sich bisher gekonnt in Szene. Nun posierte Katy ganz sexy im knappen Kleidchen!

Via Instagram zeigte sie sich nun ganz selbstbewusst. Mit wehender Mähne samt aufreizendem Schmollmund schoss Katy ein heißes Selfie – dazu setzte sie ihre Kurven in einem gelben Minikleid in Szene. "Hinter den Kulissen. Sehe wie ein Küken aus", schrieb die 37-Jährige dazu. Die Aufnahmen entstanden offenbar vor einer weiteren Liveshow von American Idol. In der beliebten Castingshow sitzt die Musikerin seit 2018 am Jury-Pult.

An der Seite von Lionel Richie (72) und Luke Bryan (45) bewertet sie die musikalischen Leistungen aller Kandidaten. Dabei kann es mitunter ganz schön emotional zur Sache gehen. Bei den Auftritten der diesjährigen Top 20 verdrückte Katy sogar einige Tränen – einer der Teilnehmer berührte die Verlobte von Orlando Bloom (45) mit einer gefühlvollen Gesangseinlage zu Billie Eilishs (20) Ballade "When The Party's Over".

Getty Images Katy Perry im April 2022

Instagram / katyperry Sängerin Katy Perry im April 2022

Getty Images Die "American Idol"-Juroren Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan im Mai 2019

