Sie hat es wieder geschafft! Jessica Simpson (41) ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch Vollblutmama. Mit ihrem Ehemann Eric Johnson hat sie drei gemeinsame Kinder: Maxwell, Birdie und Ace. In allen Schwangerschaften hatte die Musikerin einige Pfunde zugenommen. Um die 40 Kilo war sie währenddessen jeweils schwerer. Jedes Mal schaffte sie es aber, wieder abzunehmen. Nun passt Jessica erneut in einen alten Bikini – und das macht sie total stolz!

In der Talkshow "The Real" sprach die Dreifach-Mama über ihren Gewichtsverlust. Eigentlich habe Jessica zuletzt einfach ein gesünderes Leben führen wollen, doch gleichzeitig purzelten die Pfunde. "Einen Bikini zu tragen, war nie mein Hauptziel", erklärte sie ehrlich. Umso überraschter war die 41-Jährige dann, als sie wieder in einen ihrer alten Zweiteiler passte.

"Als ich den angezogen habe, wurde ich superemotional und ich dachte mir: 'Ich habe es geschafft'", meinte Jessica daraufhin stolz. Doch wie hat sie es geschafft? "Ich glaube, man sollte sich immer kleinere Ziele setzen [...], welche dir helfen, dein großes zu erreichen", schloss sie ab.

Jessica Simpson im Januar 2012

Jessica Simpson, April 2022

Jessica Simpson, Sängerin

