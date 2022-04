Da ist das Prachtstück! Im vergangenen Jahr feierten Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) ihr großes Liebescomeback. Die beiden waren bereits 2003 ein Pärchen – doch die Beziehung hielt damals nicht. Dieses Mal sind die beiden verliebter denn je. Anfang April ging der ehemalige Batman-Darsteller vor der Sängerin sogar erneut auf die Knie. Und der dazugehörige Klunker kann sich definitiv sehen lassen – wie J.Lo nun bewies!

Auf Instagram posierte die "On the Floor"-Interpretin nun erstmals mit ihrem Verlobungsring. Auf das Schmuckstück im Wert von 2,7 Millionen Euro ist Jennifer augenscheinlich besonders stolz. Lässig hielt sie ihre Hand samt dem Ring mit grünen Diamanten an ihr Ohr und präsentierte damit der Welt ganz offiziell: Seht her, ich bin verlobt! "Ostersonntag-Situation", schrieb die 52-Jährige zu ihrem Schnappschuss.

Bereits im Jahr 2002 hatte Ben seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt. Damals hielt der Oscar-Preisträger mit einem Ring bestehend aus rosafarbenen Diamanten um ihre Hand an. Dieses Juwel war schätzungsweise ungefähr 2,3 Millionen Euro wert. Zwei Jahre später lösten Bennifer ihre Verlobung jedoch auf – beim zweiten Anlauf soll das aber nicht noch mal der Fall sein.

