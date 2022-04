Diese Aktion sorgte direkt für Schlagzeilen! Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) verließen 2020 Europa in Richtung USA, nachdem sie ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten. Vor wenigen Tagen kehrten die Eheleute jedoch zurück und statteten sogar der Queen einen kurzen Besuch ab. Der Hauptanlass ihrer Europareise waren jedoch die Invictus Games in Holland. Bisher machten die zwei dort eine gute Figur – bis jetzt! Denn nun passierte Meghan ein ungünstiges Missgeschick!

Wie The Sun berichtet, nahmen die ehemalige Suits-Darstellerin und ihr Gatte an einem privaten Treffen mit der britischen Botschaft in Den Haag teil. Im Rahmen dessen nahm sich die zweifache Mutter anschließend auch für das jüngere Publikum ein wenig Zeit. Wie die Aufnahmen zeigen, bastelte Meghan sogar mit den Kids. Aus Solidarität zu der im Krieg mit Russland stehenden Ukraine malte sie die ukrainische Landesflagge und schrieb in Großbuchstaben "Frieden" drüber. Dabei leistete sie sich jedoch einen farblichen Patzer: Sie verwechselte die Reihenfolge der Farben Gelb und Blau.

Auf Twitter sorgte diese Aktion für ziemlich viel Gesprächsstoff. "Die ukrainische Flagge, die sie gemalt hat, steht leider auf dem Kopf", merkte ein User unter den Bildern an. Ein anderer war sich jedoch sicher, dass Meghan ihr Missgeschick später selber merkte. "Ich glaube, das hat sie später noch umgeändert. Finde die Geste trotzdem toll", stellte er klar.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Games

