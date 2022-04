Vier Jahre ist es bereits her. Vier Jahre, in denen die Musikwelt ohne einen der erfolgreichsten DJs aller Zeiten auskommen musste. Am 20. April 2018 wurde Aviciis (✝28) lebloser Körper in Maskat im Sultanat Oman gefunden. Wie sich später herausstellte, beging der Musiker Suizid und wurde damit nur 28 Jahre alt. Auch vier Jahre nach seinem plötzlichen Tod bleiben die Werke von Tim Bergling, wie Avicii mit bürgerlichem Namen hieß, auch weiterhin unvergessen.

Im Jahr 2011 gelang Avicii mit dem Lied "Levels" sein weltweiter Durchbruch. Es folgten Auftritte auf renommierten Festivals wie Tomorrowland oder dem Ultra Music Festival. Die Welt lag dem introvertierten DJ aus Schweden zu Füßen. Mit Hits wie "Wake Me Up" oder "Waiting For Love" eroberte er immer wieder im Sturm die Chartspitzen – und auch die Herzen seiner Fans. Doch was viele nicht wussten: Der kometenhafte Aufstieg brachte auch seine Schattenseiten mit sich. Avicii rutschte deswegen wohl immer tiefer in einen dunklen seelischen Abgrund.

Bereits während seiner Jugend soll Tim sich Mut angetrunken haben, um bei Partys überhaupt Konversationen führen zu können. Bei seinen späteren Auftritten als DJ hätte er dann Jägermeister getrunken, um sich emotional zu betäuben. Durch ein Medikament, das Avicii gegen seine pubertäre Akne nahm, kam dann schließlich auch eine Tablettenabhängigkeit hinzu. 2015, auf seinem Karrierehöhepunkt, soll er so tablettensüchtig gewesen sein, dass andere Drogen ihre Wirkung bei ihm verloren hätten. Auf Bitten seiner Familie hin machte Tim schließlich eine Entziehungskur und stürzte sich dabei in eine neue Sucht: die Meditation. Mehrere Stunden am Tag soll er meditiert haben – empfohlen wurden allerdings nur 20 Minuten.

In der in diesem Jahr neu veröffentlichten Biografie über ihn geben geheime Tagebuch-Einträge Einblick in die traurigen Gedanken eines der erfolgreichsten DJs aller Zeiten. "Diese Tage im Krankenhaus waren die angst- und stressfreiesten Tage, an die ich mich in den letzten sechs Jahren erinnern kann. Das ist mein wahrer Urlaub", schrieb er über einen seiner vielen Krankenhausaufenthalte. Einen Tag vor seinem Tod schien der 28-Jährige bereits mit dem Leben abgeschlossen zuhaben: "Die Loslösung (von) der Seele ist die letzte weltliche Anhaftung, bevor alles wieder neu beginnt", verewigte er dort einen seiner letzten metaphysischen Gedanken. Auch wenn Avicii nicht mehr auf dieser Welt verweilt, so wird seine Musik in den Herzen der Fans vermutlich auf ewig weiterleben.

Actionpress/ Vallenilla Avicii in New York

Getty Images Avicii, 2013 beim Sundance Film Festival

Getty Images Avicii bei den iHeartRadio Music Awards im Mai 2014 in Los Angeles

Getty Images DJ Avicii

