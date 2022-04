Enrico Elia hatte es nicht leicht. Vor wenigen Monaten wurde bekannt gegeben, dass der Influencer Teil des Cast der neuen Staffel von Kampf der Realitystars wird. Doch im Gegensatz zu den anderen Kandidaten ist der 20-Jährige vielen bisher nicht bekannt: Der Social-Media-Star hat zuvor noch nie an einem Reality-TV-Format teilgenommen. Hatte es der Wildcard-Gewinner daher schwerer? Im Promiflash-Interview verriet Enrico nun, dass er in Thailand nicht gerade mit offenen Armen empfangen wurde.

"Ich kann sagen, dass es mir auf jeden Fall nicht leicht gemacht wurde, weil man mich nicht kannte", offenbarte der Wolfsburger gegenüber Promiflash. Die anderen Teilnehmer hätten ihn darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Format und eine Realityshow handele, an der eigentlich Personen teilnehmen, die bereits durch andere Sendungen bekannt sind. "Ich muss schon sagen, dass die anderen es mir ein bisschen schwierig gemacht haben, den Einklang zu finden", stellte der 20-Jährige klar. So hätten seine Mitstreiter ihm nicht von Anfang an die Chance gegeben, zu zeigen, wer er ist und sich zu beweisen.

Aber wie kam es überhaupt zu Enricos Teilnahme? "Bei 'Kampf der Realitystars' habe ich mich beworben und einen Praktikumsplatz als Realitystar bekommen", erzählte der Wolfsburger. Für diese Möglichkeit sei er dankbar. "Es war natürlich auch anstrengend und es gab viel Ärger", gestand er. Dennoch würde er sich erneut auf diese Erfahrung einlassen.

Instagram / enrico_elia Enrico Elia, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

Instagram / enrico_elia Enrico Elia, Social-Media-Bekanntheit

Instagram / enrico_elia Enrico Elia im März 2021

