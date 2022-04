Steht bald der nächste Nachwuchs im Hause Perry/Bloom an? Im August 2020 wurden Katy Perry (37) und Orlando Bloom (45) zum ersten Mal Eltern. Töchterchen Daisy Dove (1) ist der ganze Stolz der Musikerin und des Schauspielers. Ihre Zeit als Eltern genießen die beiden in vollen Zügen. Mittlerweile ist Daisy schon ganz schön groß geworden. Möchte Katy ihrer Tochter bald ein Geschwisterchen schenken?

Offenbar ist das vorerst nicht geplant! Katy sitzt momentan als Jurorin bei American Idol hinter dem Pult und bewertet die Gesangskünste der Kandidaten. Zudem arbeitet sie an neuer Musik und kümmert sich nebenbei um ihre Tochter. Baby Nummer zwei sei deswegen noch nicht in Planung, wie sie nun gegenüber E! News verriet: "Ich kann diese Show nicht mit irgendetwas in meinem Bauch machen. Schon gar nicht mit einem Mensch drin."

Von Töchterchen Daisy schwärmte die "Firework"-Interpretin in dem Interview. "Sie kann schon laufen und sie sagt: 'Ich liebe dich'", plauderte Katy aus. Die Geburt ihres gemeinsamen Kindes habe die Musikerin und ihren Verlobten noch enger zusammengeschweißt, wie die 37-Jährige abschließend offenbarte.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2021

Felipe Ramales / SplashNews.com Katy Perry mit Tochter Daisy im Januar 2022

Instagram / katyperry Katy Perry im Januar 2022

