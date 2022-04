Sie kann endlich von vorne beginnen! Julianne Hough (33) machte zuletzt eine schwere Zeit durch: Nach drei Jahren Ehe reichte sie 2020 die Scheidung von Eishockeyspieler Brooks Laich (38) ein. Seit diesem Jahr sind die beiden auch auf dem Papier endgültig nicht mehr Mann und Frau, nachdem sie sich auf die Verteilung der Vermögenswerte einigen konnten. Jetzt ist Julianne in ihr eigenes Haus in New York City gezogen.

"Dies ist der Ort, an dem ich über mein Leben und dieses nächste Kapitel nachdenke", schrieb die Schauspieler zu ihrem neusten Instagram-Schnappschuss. Darauf sitzt sie ganz entspannt auf dem Boden vor ihrem Kamin im Wohnzimmer ihres neuen Zuhauses. Da Julianne so gesegnet mit ihrem Leben und der Unterstützung durch ihre Freunde und Familie sei, könne sie voller Zuversicht in ihren neuen Lebensabschnitt eintreten: "Ich habe ein neues Gefühl des Staunens in meinen Augen und meinem Herzen, sodass sich dieses leere Haus komplett voll anfühlt."

Auch in ihrer Story hatte die "Safe Heaven"-Darstellerin schon über ihren Umzug reflektiert und sich ebenfalls sehr dankbar für alles gezeigt. "Wenn ich wirklich über alles nachdenke... Ich habe in diesem leeren Haus alles, was ich brauche", hatte sie ihre Gefühle mit ihrer Community geteilt. Julianne freue sich wirklich sehr auf ihren Neustart.

Getty Images Julianne Hough und Brooks Laich im März 2018

Getty Images Julianne Hough bei den Oscars 2022

Instagram / juleshough Julianne Hough, Schauspielerin

