Diane Kruger (45) spricht offen über ihre kleine Tochter! Vor rund drei Jahren ist die Schauspielerin erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Norman Reedus (53) erfreuen sie sich seitdem an ihrem Nachwuchs. Nur selten gibt die gebürtige Hildesheimerin Einblicke in ihr Mama-Dasein, geschweige denn in ihren Alltag mit ihrer Tochter. Doch nun schwärmte Diane voller Liebe von ihrem Kind in einem Interview!

Im Gespräch mit "The Sunday Times" kam sie auf ihren Nachwuchs zu sprechen und fand sehr niedliche Worte für die Kleine. "Oh mein Gott, sie ist so süß. Ich habe großes Glück mit ihr. Sie ist besessen von Mulan", erzählte Diane so offen wie nie. Auch Norman verbringe viel Zeit mit seiner Tochter, beispielsweise bei einer Maniküre.

"Sie war im siebten Himmel, er war im siebten Himmel. Es war total niedlich", lachte Diane im weiteren Verlauf des Interviews. Doch dann erzählte sie auch von einigen unschönen Momenten – und zwar, wenn Paparazzi sie und ihr Kind verfolgen: "Wenn ich sie sehe und sie mutig genug sind, sich uns zu nähern, dann werde ich hundertprozentig zur verrückten Lady, die sie von der anderen Straßenseite aus anbrüllt."

Tammie Arroyo / AFF-USA Diane Kruger und Norman Reedus bei den Critic's Choice Awards 2018

Instagram / dianekruger Diane Kruger und ihre Tochter, März 2022

Instagram / dianekruger Norman Reedus, Diane Kruger und ihre Tochter, Februar 2022

