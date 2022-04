Gülcan Kamps (39) lässt ihre Community an ihrem Alltag mit ihrem kleinen Baby teilhaben! Ende 2021 wurden die einstige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps zum ersten Mal Eltern. Über ihr kleines Wunder verriet die gebürtige Lübeckerin bislang jedoch nicht allzu viel – nicht einmal das Geschlecht ihres Kindes gab die stolze Mama bekannt. Jetzt gab Gülcan ihren Fans aber ein umfangreiches Baby-Update!

"Mein Schatz ist mitten im vierten Wachstumsschub", berichtete Gülcan jetzt in ihrer Instagram-Story. Dementsprechend mache ihr Baby im Moment so einige Veränderungen durch. "Ich weiß, dass die Zähnchen kommen – komischerweise aber hinten die Backenzähne", betonte die 39-Jährige und fügte hinzu: "Dann wird gar nicht mehr geschlafen – maximal 30 Minuten ein Schläfchen." Zudem habe ihr Nachwuchs zurzeit sehr viel Hunger.

Durch den Wachstumsschub ist im Hause Kamps im Moment so einiges los. "Ich merke, dass der ganze Tag ins Strudeln gerät und dass man mit gar nichts mehr hinterherkommt", gewährte Gülcan einen Einblick in ihren Alltag. Deshalb versuche sie, ab und an eine halbe Stunde nach draußen zu gehen, um den Kopf freizubekommen.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im April 2022

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de