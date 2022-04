Für Gloria Glumac scheint das erste Temptation Island-Lagerfeuer ganz besonders hart zu sein! Die Headhunterin testet in dem beliebten Fremdflirt-Format die Treue ihres Mannes Nikola, mit dem sie seit rund zwei Jahren verheiratet ist. In der neuen Folge bekommt die Beauty aus Rothenburg am Neckar nun auch endlich die ersten Bilder aus der Männervilla zu sehen. Doch die Aufnahmen scheinen Gloria ziemlich zu verletzen: Sie rastet total aus!

Dass die vergebenen Männer mit den Verführerinnen so viel Spaß haben, kommt bei den Kandidatinnen überhaupt nicht gut an. Die Mädels sind von den Szenen ziemlich angewidert. Doch Gloria machen die Bilder offenbar ganz besonders zu schaffen. "Ekelhaft! Ich weiß nicht einmal, ob ich diesen Mann noch anfassen kann", schießt sie gegen ihn. Und auch für die Single-Ladys hat die 28-Jährige keine netten Worte übrig. "Die eklige Melone", wettert sie.

Dass Nikola und die anderen Männer mit den Verführerinnen sogar nackt im Meer baden waren, bringt das Fass endgültig zum Überlaufen: Gloria bricht in Tränen aus. Ihre Mitkandidatinnen sind nach diesen Szenen ebenfalls total geschockt. "Oh mein Gott, ist das ekelhaft", stimmt Elli Loretta der Blondine zu.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

