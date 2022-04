Will Jennifer Lopez (52) zu viel? Vor wenigen Tagen gab die Sängerin bekannt, dass ihr Partner Ben Affleck (49) ihr die Frage aller Fragen gestellt hat. Für die Musikerin ist es bereits das vierte Mal, dass sie vor den Traualtar schreiten wird. Wie ein Insider nun verriet, habe Jennifer große Pläne für ihre Hochzeit und könnte schon bald zu einer Brautzilla mutieren.

"Jen verleiht ihrem Ruf als Diva neue Dimensionen. Sie ist sehr stolz auf ihre vereinte Star-Power und möchte, dass ihre Hochzeit das widerspiegelt, also schmiedet sie einige große Pläne", plauderte die Quelle gegenüber Heat Magazine aus. Die "On The Floor"-Interpretin ändere jedoch ständig ihre Meinung, kaue Ben sein Ohr ab und rufe selbst nachts die Hochzeitsplaner an.

"Sie will, dass es das Hollywood-Äquivalent einer königlichen Hochzeit wird, und sie treibt alle in den Wahnsinn", erzählte der Informant. Freunde das Paares würden sich sogar sorgen, dass sie mit ihrem Perfektionismus erneut ihre Beziehung zerstören könnte. Daher würden sie nun versuchen, J.Lo wieder zur Vernunft zu bringen.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021 in New York City

Anzeige

© 2020 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved. Jennifer Lopez in "Marry Me"

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de