Verlässt Danny Liedtke (32) Köln 50667 aus freien Stücken? Diese Frage haben sich bestimmt schon einige Fans gestellt, denn: Der Zuschauerliebling wird ab sofort nicht mehr in der Serie zu sehen sein – seine letzte Folge lief bereits am Mittwoch im TV. Neun Jahre lang war er zuvor fester Bestandteil der Vorabend-Soap. War es eigentlich seine Entscheidung, "Köln 50667" hinter sich zu lassen oder wurde er gebeten zu gehen?

Promiflash hat beim Sender RTL2 nachgehakt – eine Sendersprecherin erklärte daraufhin: "Filmpool hat sich zusammen mit Danny Liedtke dazu entschlossen, die Zusammenarbeit bei 'Köln 50667' zu beenden. Produktion und Sender werden seine Rolle Kevin Bochow in guter Erinnerung behalten." Also war es wohl eine einvernehmliche Entscheidung! Außerdem klingt es nicht so, als gäbe es auf irgendeiner Seite böses Blut...

Auf Instagram äußerte der Ex-Promi Big Brother-Kandidat sich bereits emotional zu seinem Exit: "Über all die Jahre wollte ich nur eins: Menschen zum Lachen bringen und Menschen emotional zu erreichen. Diese Zeit war einfach nur crazy." Dann ergänzte Danny: "Ich habe dieses Projekt gelebt und werde die Zeit nicht vergessen und für immer im Herzen tragen."

Danny Liedtke bei "Promi Big Brother"

Danny Liedtke im Mai 2020

Danny Liedtke, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

