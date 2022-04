Diese Nachricht wird den Köln 50667-Fans wohl nicht gefallen! In den vergangenen Monaten haben einige Stars die Vorabend-Soap verlassen – sodass inzwischen nur noch wenige "alte Hasen" am Set übrig geblieben sind. Die beiden Serien-Ältesten waren bisher Christoph Oberheide aka Jan und Danny Liedtke (32) alias Kevin. Beide waren bereits in den ersten Folgen im Jahr 2013 zu sehen. Doch einer von ihnen zieht jetzt einen Schlussstrich: Danny verlässt "Köln 50667" nach neun Jahren!

Diese Schocknachricht teilte der Ex-Promi Big Brother-Kandidat nun mit seinen Fans auf Instagram. "Es war mir eine Ehre, über neun Jahre die Rolle des Kevin Bochows spielen zu dürfen. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie dankbar ich euch als Community für euren jahrelangen Support bin", betonte Danny in seinem Statement. "Über all die Jahre wollte ich nur eins: Menschen zum Lachen bringen und Menschen emotional zu erreichen. Diese Zeit war einfach nur crazy." Abschließend erklärt er: "Ich habe dieses Projekt gelebt und werde die Zeit nicht vergessen und für immer im Herzen tragen. Nun heißt es Abschied nehmen. Im Namen von Kevin Bockow sage ich: 'Macht’s gut und passt auf euch auf. Euer Bodymaster!'"

Zusätzlich zu seinen Abschiedszeilen teilte Danny noch ein emotionales Video, das ihn offenbar an seinem letzten Set-Tag zeigt: Vor allem der Abschied von seiner Serienfreundin Sophie Imelmann (25) scheint ihm schwer zu fallen – beide liegen sich weinend in den Armen. Dazu schrieb er: "Noch ein paar Worte an Sophie… Du weißt, wir hatten es nicht immer leicht. Aber egal, was war oder ist: Ich werde dich im Herzen tragen und dich nicht vergessen."

Danny Liedtke, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

Danny Liedtke bei "Promi Big Brother" 2021

Sophie Imelmann und Danny Liedtke bei "Köln 50667"

