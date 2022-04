Kourtney Kardashian (43) litt schwer unter ihrem Kinderwunsch! Seit 2020 ist die Reality-TV-Bekanntheit mit Travis Barker (46) zusammen. Im vergangenen Jahr verlobten sich die Unternehmerin und der Schlagzeuger sogar – und auch ein gemeinsames Baby wünschen sie sich. Dafür zogen die zwei auch eine künstliche Befruchtung in Betracht. Doch die IVF-Behandlung hatte für Kourtney fiese Folgen: Sie litt wegen der Hormontherapie an Depressionen.

In der neuen Folge ihrer TV-Show The Kardashians sprach die dreifache Mama offen über den Prozess, der für sie nicht allzu schön gewesen sei. "Die Medikamente haben mich quasi in die Depression getrieben: Ich fühlte mich daneben und nicht wie ich selbst! Super-launisch und hormonell, als wäre ich verrückt", erklärte sie und vermutete, ihr Körper reagiere so extrem, weil sie sonst nie Medikamente nehme.

Wie Kourtney weiter schilderte, habe sie durch die Behandlung zudem einiges an Gewicht zugelegt. Deshalb vermuteten viele Fans immer wieder, sie sei bereits schwanger. "Es ist so unhöflich, wenn die Leute so etwas kommentieren, wenn sie keine Ahnung haben, was man tatsächlich durchmacht!", beschwerte sie sich.

Disney Kourtney Kardashian und Travis Barker in "The Kardashians"

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Unternehmerin

