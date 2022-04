Cristiano Ronaldo (37) und seine Familie machen aktuell eine schwere Zeit durch. Am Montag hatte der Fußballer die furchtbaren News mit seinen Followern geteilt: Eines der Zwillingsbabys, die er mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez (28) erwartet hatte, ist gestorben. Nach Bekanntgabe dieses Schicksalsschlags zog sich der Kicker zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt wurde Cristiano erstmals nach dem Verlust seines Sohnes wieder gesehen.

Aktuelle Paparazzi-Fotos, die unter anderem den The Sun vorliegen, zeigen den Portugiesen am Mittwoch in Manchester. In einem schwarzen Auto wurde Cristiano dort zum Training seines Vereins Manchester United gefahren – die harten Tage waren ihm dabei anzusehen. Der 37-Jährige sieht müde und traurig aus und schaut nachdenklich auf sein Handy.

Nach dem schlimmen Verlust hatte Cristiano am Dienstag auch bei einem Spiel des englischen Klubs gefehlt. Die Fans zollten ihm jedoch Tribut und klatschten in der siebten Minute für ihn und seine Familie. Via Instagram fand der fünffache Vater dazu nun emotionale Worte: "Eine Welt... Ein Sport... Eine globale Familie... Danke Anfield. Meine Familie und ich werden diesen Moment des Respekts und des Mitgefühls nie vergessen!"

Anzeige

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo

Anzeige

Getty Images Liverpool-Fans applaudieren aus Solidarität für Cristiano Ronaldo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de