Gänsehautmoment beim Liverpool-Spiel. Am Montag teilten Cristiano Ronaldo (37) und Georgina Rodriguez (28) eine traurige Nachricht mit der Welt: Ihr Baby ist gestorben. Aufgrund dieses Schicksalsschlags stand der Star des britischen Rekordmeisters Manchester United auch nicht im Kader des Derbys, das am Dienstagabend stattfand. Die Red Devils trafen auf ihren Erzrivalen, den FC Liverpool. Und dabei überraschten die Fans der gegnerischen Mannschaft um Jürgen Klopp (54) mit einer rührenden Geste.

In der siebten Minute des Spiels stand das gesamte Stadion auf und applaudierte 60 Sekunden lang aus Solidarität für den Stürmer mit der Nummer sieben. Das berichtete nun The Sun. Cristianos Schwester Elma bedankte sich stellvertretend bei den Zuschauern für diese beeindruckende Geste und postete in den sozialen Medien ein Bild der applaudierenden Zuschauer mit den Worten: "Vielen Dank dafür, Liverpool! Wir werden niemals vergessen, was ihr heute getan habt."

Die Nummer sieben, welche der portugiesische Stürmerstar seit seinem Karrierestart auf dem Rücken trägt, ist in der Fußballwelt untrennbar mit ihm verknüpft. Dabei weigerte er sich 2003 bei seinem Wechsel zu ManU, die Nummer anzunehmen, da diese dort vorher von niemand Geringerem als David Beckham (46) getragen wurde. "Ich war versteinert vor Angst, weil ich wusste, dass das Beckhams Nummer war", verriet der ehemalige Real Madrid-Star damals dem Mirror. Voller Ehrfurcht übernahm er die Rückennummer schließlich doch und verknüpfte die Zahl mit seiner ganz eigenen Geschichte.

Anzeige

georginagio / Instagram Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Liverpool-Fans applaudieren aus Solidarität für Cristiano Ronaldo

Anzeige

Getty Images Der Fußballspieler David Beckham, 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de