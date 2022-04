Adriana Lima (40) stellt stolz ihre runde Körpermitte zur Schau. Im Februar überraschte die gebürtige Brasilianerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass sie mit ihrem Partner Andre Lemmers zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Aus ihrer früheren Beziehung zu dem serbischen Basketballspieler Marko Jarić (43) hat das Supermodel bereits zwei Töchter: Valentina und Sienna. Von ihrer wachsenden Babykugel lässt sich die werdende Mutter augenscheinlich nicht einschränken: Bei einer Modenschau lief Adriana nun mit nacktem Babybauch über den Laufsteg.

Am vergangenen Dienstag fand in Los Angeles die Fashion Show des US-amerikanischen Modeschöpfers Alexander Wang (38) statt, an der auch die 40-Jährige teilnahm. In einem eng anliegenden Kleid und schwarzen Stiefeln lief Adriana über den Catwalk. Einige große Cut-outs setzten ihren immer größer werdender Babybauch perfekt in Szene. Wie Aufnahmen des Events zeigen, liefen noch weitere Topmodels an diesem Abend für den ehemaligen Balenciaga-Chefdesigner. So verzauberte Alessandra Ambrosio (41) beispielsweise in einem sexy Zweiteiler.

Erst vor wenigen Tagen hatte Adriana verraten, ob sich das Paar auf einen Sohn oder eine Tochter freuen darf. Mit einem kurzen Video von der Gender-Reveal-Party, das die ehemalige Victoria's Secret-Beauty auf Instagram veröffentlicht hatte, verkündete sie: Die werdenden Eltern erwarten einen kleinen Jungen.

Getty Images Adriana Lima im April 2022

Getty Images Alessandra Ambrosio bei Alexander Wangs "Fortune City"-Modenschau im April 2022

Getty Images Adriana Lima im März 2022

