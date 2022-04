Lavinia Wollny (22) präsentiert stolz ihre Tochter! Ende Februar durften die Die Wollnys-Bekanntheit und ihr Partner Tim Katzenbauer endlich ihr Baby in den Armen halten: Die kleine Haylie Emilia hat das Licht der Welt erblickt. Über ihren neuen Mama-Alltag berichtet die frischgebackene Mutter auch offen. Doch nun bekamen die Fans auch endlich etwas zu sehen: Lavinia postete zum ersten Mal ein Foto ihres Töchterchens!

Via Instagram veröffentlichte die 22-Jährige zwei niedliche Schnappschüsse des Neugeborenen. "Am 22.02.2022 hast du das Licht der Welt erblickt. Du warst 50 Zentimeter groß und 3.330 Gramm schwer", erinnerte sich Lavinia an diesen besonderen Tag. Dieser liegt nun schon zwei Monate zurück. "Es ist unfassbar, wie die Zeit vergeht und wie schnell du wächst. Wir genießen jeden Moment mit dir und sind unfassbar stolz darauf, dich zu haben", betonte sie.

Lavinias Nächte sind jedoch seit der Geburt recht durchwachsen. Meist sei sie diejenige, die nachts aufsteht, um sich um Haylie zu kümmern, berichtete sie in ihrer Instagram-Story. Immerhin müsse Tim morgens früh aufstehen und zur Arbeit gehen. Außerdem stillt die TV-Bekanntheit ihr Baby nicht, sondern füttert es ausschließlich mit der Flasche.

Instagram / lavinia.wollny Haylie Emilia, Tochter von Lavinia Wollny

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

