Seine Freunde nehmen Abschied von Tom Parker (✝33). Im Oktober 2020 bekam der Sänger der Band The Wanted die Schockdiagnose Hirntumor. Obwohl es dem Musiker zwischendurch deutlich besser ging, starb er am 30. März im Alter von nur 33 Jahren. Jetzt wurde Tom beigesetzt. Auf der Beerdigung verabschiedeten sich Wegbegleiter von dem 33-Jährigen. Besonders rührend: Toms The-Wanted-Bandmitglieder trugen seinen Sarg. Auf der bewegenden Trauerfeier in London hielt sein Musikerkollege Max George (33) eine Rede zu Ehren des Verstorbenen.

