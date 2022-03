Seine Frau ist untröstlich! Im Oktober 2020 machte Tom Parker (33) öffentlich, dass er an einem Gehirntumor erkrankt war. Mit allen Mitteln und etlichen Therapien kämpfte der The Wanted-Sänger gegen seine Diagnose an – vergeblich. Am vergangenen Mittwoch teilte seine Frau Kelsey in einem emotionalen Statement mit, dass der Sänger seinem Krebsleiden mit nur 33 Jahren erlag. Im Netz trauert Kelsey nun öffentlich um Tom.

In ihrer Instagram-Story zollte Kelsey ihrem verstorbenen Mann Tribut, indem sie eine Reihe von emotionalen Beiträgen veröffentlichte, in denen Toms Freunde ihr Mitgefühl bekundeten. "Ich liebe dich verdammt noch mal. So eine Legende", reagierte Kelsey selbst unter den Beileidsbekundungen und schrieb, dass der "Glad You Came"-Interpret so viele Leben mit seiner Art verändert habe. "Für immer Seelenverwandte", stellte sie klar und schwärmte, dass die Eltern von zwei Kindern die "reinste und echteste" Liebesbeziehung miteinander geführt hätten.

Auch die "The Wanted"-Mitglieder meldeten sich bereits mit einigen emotionalen Worten bei ihren Fans und nahmen Abschied von ihrem Bandkollegen. "Er war unser Bruder, Worte können den Verlust und die Trauer, die wir fühlen, nicht beschreiben. Für immer und ewig in unseren Herzen", posteten die vier Musiker auf dem offiziellen Instagram-Account der Band.

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker im November 2021

Instagram / being_kelsey Tom Parker, seine Frau Kelsey und ihre Kinder Aurelia Rose und Bodhi Thomas im Oktober 2021

Instagram / nathansykes The Wanted im März 2022

