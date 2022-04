Ist Gerda Lewis (29) etwa wieder frisch verliebt? Auf ihrem Social-Media-Account hält die ehemalige Bachelorette ihre Fans regelmäßig über ihren Alltag auf dem Laufenden. Immer wieder spricht die in Litauen geborene Influencerin dabei auch über ihr Liebesleben. So erzählte die einstige GNTM-Kandidatin ihrer Community im vergangenen Dezember beispielsweise von ihren Dating-Fails. Jetzt verriet Gerda außerdem, welche Eigenschaften ihr idealer Partner mitbringen soll.

Im Rahmen einer kleinen Fragerunde mit ihren Abonnenten auf Instagram sprach die blonde Beauty auch über ihr Liebesleben. So verriet Gerda, wie ihr Traummann aussehen müsste. "Er sollte mich verstehen und akzeptieren wie ich bin", begann die 29-Jährige zu berichten. Außerdem sollte der perfekte Partner sie auch mit ihren Makeln lieben und für die Influencerin wie "mein bester Freund" sein. Zudem sei Gerda sehr wichtig, dass ihr zukünftiger Partner Sicherheit, Ehrlichkeit, Vertrauen und Loyalität an erste Stelle in der Beziehung stellt.

Auch ob Gerda aktuell verliebt ist, interessierte die Follower brennend. So wollte ein User beispielsweise wissen, ob die Reality-TV-Schönheit beim diesjährigen Coachella-Festival einen potenziellen Partner getroffen habe. "Grundsätzlich hab ich nicht das Verlangen, jemanden auf Festivals im Ausland kennenzulernen, da es zukunftsorientiert komplett sinnlos wäre, außer er ist zufällig aus Deutschland", versicherte sie. Die Frage müsse sie demnach mit einem klaren "Nein!" beantworten.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Dezember 2021

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Dezember 2021

