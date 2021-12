Ist sie nun in festen Händen oder nicht? Gerda Lewis (29) machte in den vergangenen Wochen einige Andeutungen, die darauf schließen ließen, dass sie aktuell zumindest jemanden datet. So erzählte sie ihren Followern zuerst von einer niedlichen Kennenlerngeschichte und zeigte sich erst kürzlich Händchen haltend mit einem tätowierten Unbekannten. Sie betonte dabei aber stets: Sie ist noch Single. Jetzt macht Gerda sogar deutlich: Sie wünscht sich gar keinen Partner!

In einer Instagram-Fragerunde steht die ehemalige Bachelorette ihren Fans Rede und Antwort. Eine Userin möchte wissen, warum Gerda noch immer keinen Freund habe. "Vielleicht weil ich nicht will? Wieso muss ich denn zwangsweise vergeben sein?", reagiert die Kölnerin amüsiert, aber bestimmt.

Auf Dates hat die ehemalige Blondine im Übrigen überhaupt keine Lust. "Es ist einfach so mühsam, sich einem Menschen zu öffnen, ihm dein Inneres offenzulegen, ohne zu wissen, ob es dann am Ende 'reicht'", beschwerte sich die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin.

Gerda Lewis, Dezember 2019

Gerda Lewis, Dezember 2019

Gerda Lewis, Oktober 2019

