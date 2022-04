Was für ein scharfes Schnittchen! Liam Payne (28) eroberte als One Direction-Mitglied viele Frauenherzen. Inzwischen sind die Sänger der Boygroup ebenfalls als Solo-Künstler unterwegs. Seit 2017 veröffentlicht auch Liam eigene Musik. Doch seine Fans lieben ihn nicht nur aufgrund seiner musikalischen Ergüsse. Vor allem sein schnuckeliges Aussehen begeistert viele. Jetzt beweist Liam: Er kann nicht nur süß, sondern verdammt sexy sein!

In seiner Instagram-Story postete der Musiker ein Foto aus dem Fitnessstudio. Stolz hält Liam sein stählernes Sixpack mit der Kamera fest – und dieses kann sich richtig sehen lassen. Er ist offenbar stolz auf seinen Körper. Im Podcast "Diary of a CEO" sprach der 28-Jährige letztes Jahr mit Steven Bartlett noch darüber, dass er während der weltweiten Gesundheitskrise jede Menge Kilos zugelegt hätte. Zum Beispiel habe er zu viel gegessen und getrunken. "Ich glaube, vielen Leuten ging es genauso mit dem Alkohol. Es wurde immer früher und immer einfacher, sich dem Alkohol hinzugeben", gab Liam offen zu.

Auch mental habe ihm die Pandemie sehr zugesetzt, offenbarte das Bandmitglied. Er erinnerte sich beispielsweise an seine Anfänge bei One Direction, als er gerade einmal 16 Jahre alt war. Trotz des Ruhms und des finanziellen Erfolges sei er lange nicht dazu in der Lage gewesen, für sich selbst zu sorgen. "Ich fühle mich in vielerlei Hinsicht immer noch wie ein Kind", offenbarte Liam.

Liam Payne, Musiker

Liam Payne im Jahr 2018

Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan und Harry Styles von One Direction

