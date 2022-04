Chris Broy (32) möchte seine Meinung nicht ändern! Der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat ist im Mai des vergangenen Jahres Vater eines Sohnes geworden. Von der Mutter des Kindes, Evanthia Benetatou (30), war er zu diesem Zeitpunkt allerdings schon getrennt. Ihre Beziehung endete in einem Rosenkrieg – und auch was den kleinen George angeht, sind die beiden nicht immer einer Meinung: Während Eva ihren Sohn im Netz zeigt, sieht Chris strikt davon ab – und das soll auch so bleiben!

Gegenüber Promiflash stellte der Influencer im Rahmen des Berlin Fashion Week-Events "Doing the Lit Social Media Shit" klar: "Ich werde meinen Sohn definitiv nie auf Social Media oder sonst wo zeigen. Ich werde ihn so gut wie möglich versuchen, zu verstecken, bis er irgendwann mal selber entscheiden kann, ob er das möchte oder nicht." Er könne es Eva aber auch nicht verbieten, das anders zu machen.

Mittlerweile kommen Chris und Eva wieder etwas besser miteinander klar – allerdings nur ihrem Sohn zuliebe. "Wir beide sind Eltern. Nach einer Zeit hat es sich gefestigt und wir haben auch gelernt, keine Streitigkeiten aufkommen zu lassen und für unseren Sohn da zu sein", erzählte der einstige Sommerhaus der Stars-Bewohner.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, Januar 2022

Instagram / chris_broy Reality-TV-Star Chris Broy

RTLZWEI / Jana Herty Eva Benetatou und Chris Broy

