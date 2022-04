Große Emotionen bei Blac Chyna (33)! Das Model kämpft aktuell vor Gericht gegen die Kardashians. Die US-Amerikanerin wirft der berühmten Familie vor, ihre eigene TV-Show gecancelt zu haben. Im Zuge des Prozesses wurden zuletzt immer wieder auch Details aus der Beziehung der einstigen Stripperin zu Robert Kardashian (35) thematisiert. Jetzt ging es unter anderem um die Rachepornos, die der Unternehmer nach Chynas Untreue von ihr veröffentlicht hatte – ein Thema, das Chyna vor Gericht zum Weinen brachte!

2017 hatte der Sohn von Kris Jenner (66) nach der Trennung zahlreiche Nacktfotos und -videos seiner Ex im Internet geteilt. Zeitgleich hatte der TV-Star sie der Untreue und des Drogenmissbrauchs beschuldigt. Im Zuge des aktuellen Prozesses wurde die zweifache Mutter nun erneut mit den Nacktfotos konfrontiert – und konnte kaum an sich halten. Wie The Sun berichtet, sprach die 33-Jährige während ihrer Aussagen mit gebrochener Stimme, wischte sich mehrfach über die Augen und war sichtlich schockiert, die Aufnahmen erneut sehen zu müssen.

Chyna hatte nach der Veröffentlichung der Aufnahmen eine einstweilige Verfügung gegen ihren Verflossenen erwirkt. Wie ihre Anwältin nun erneut betonte, habe Rob seine Ex damit extrem verletzt: "Rachepornos sind ein Verbrechen, das fast immer darauf abzielt, eine Frau zu demütigen!"

