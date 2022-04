Dieser Streit ist also doch noch nicht beigelegt. Bereits seit 2017 kämpfen Rob Kardashian (35) und Blac Chyna (33) erbittert vor Gericht gegeneinander. Gegenstand des Streits ist ihre Trennung 2016, woraufhin ihre gemeinsame TV-Show gecancelt wurde. Zuletzt hatte Rob erklärt, den Konflikt mit seiner Ex beilegen zu wollen, weil seine Liebe zur gemeinsamen Tochter Dream (5) überwiege. Doch Chyna klagt jetzt wieder gegen die Kardashians!

In einem Statement auf Twitter verkündete das Model nun, dass sie den Rechtsstreit gegen Kris (66), Kim (41), Khloé (37) und Kylie (24) bereits in 13 Tagen weiterführen werde. Schon seit Jahren behauptet sie, dass die Kardashian sich systematisch gegen sie verschworen hätten, um sie aus dem Weg zu schaffen. "Als sie meine Nummer-1-Erfolgsserie im Januar 2017 abgesetzt haben, hat das nicht nur mich finanziell und emotional verletzt, sondern auch meine wunderschönen Kinder", stelle die zweifache Mama deshalb nun erneut klar.

"Ich bin so dankbar, dass eine Jury sich endlich anhören wird, was wirklich hinter verschlossenen Türen passiert ist – die Lügen, die erzählt wurden und der Schaden, der angerichtet wurde", fuhr Chyna in ihrem Statement fort. Sie ziehe vor Gericht, um ihren Kindern zu zeigen, dass die Gerechtigkeit immer siege. Am Ende des Prozesses wolle die Unternehmerin ihnen stolz sagen, dass sie ihr Möglichstes versucht habe, um das Unrecht wiedergutzumachen.

Getty Images Blac Chyna und Rob Kardashian feiern Chynas Geburtstag in Hollywood im Mai 2016

Getty Images Blac Chyna bei den Grammys 2020

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Model

