Mike Cees-Monballijn sorgt derzeit wieder für ordentlich Trubel im TV! Kurz nach seinem Einzug in die Kampf der Realitystars-Sala brach schon der erste Streit zwischen ihm und seiner ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Mitstreiterin Sissi Hofbauer aus: Die Influencerin warf ihm vor, in einem Interview transphobe Äußerungen gegen ihren Partner Ben Melzer getroffen zu haben. Im Promiflash-Interview machte Mikes Frau Michelle Monballijn jetzt deutlich, dass sie von Ben und Sissis Vorwürfen enttäuscht ist!

"Mike und Ben haben ja zusammen telefoniert, deshalb verstehe ich nicht, warum das öffentlich von Sissi ausdiskutiert wird", fragte sich Michelle jetzt gegenüber Promiflash und betonte: "Wenn sich Ben oder Sissi aufgrund der Aussage von Mike angegriffen gefühlt haben: Mike tut es leid. Das war ja gar nicht seine Intention. Aber es kommt bei Ben nicht an." Mit seiner mutmaßlich transphoben Aussage habe Mike lediglich ausdrücken wollen, dass er von seinem ehemaligen Sommerhaus-Kontrahenten enttäuscht ist. Der Grund: Eigentlich standen die beiden Männer privat in Kontakt, doch Ben habe dann wohl hinter seinem Rücken in einem Interview gegen Mike geschossen.

Mike habe seine Aussage aber nicht mit transphober Intention getätigt – immerhin stamme sein "halber Freundeskreis aus der Regenbogencommunity". Stattdessen stellte Michelle klar: "Es geht eher um etwas Persönliches." Die Schauspielerin wünsche sich daher, dass das Problem in Zukunft fernab der Öffentlichkeit geklärt wird.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

privat Michelle Monballijn, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

privat Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn im Februar 2022

